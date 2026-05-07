Moretto smentisce ESPN: "Il Milan è interessato a Goretzka, sì, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa ancora un po'"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, ad un passo dal chiudere Leon Goretzka stando ai colleghi di ESPN Deportes:

"Ti posso dire che nelle ultime ore ESPN ha detto che il Milan è molto vicino all'acquisto di Goretzka. La verità è che non è cambiato nulla rispetto a quello che vi abbiamo raccontato. Il Milan inanzitutto deve entrare in Champions, poi bisogna capire a fine anno quando tutti si siederanno intorno ad un tavolo e capiranno un po' le evoluzioni in vista del futuro che tipo di strada si vorrà prendere, ma soprattutto ti dico anche la situazione di Gortezka e il Milan non ha aggiornamenti in merito a commissioni, bonus alla firma e salario del giocatore, che comunque sono tre aspetti importanti dal punto di vista economico. Ad oggi non sono stati fatti passi in avanti. Il Milan segue e gli piacerebbe prendere Goretkza, ma da qui a dire che è vicino secondo me ce ne passa ancora. Non ci sono novità, resterei cauto, perché so che ci sono delle situazioni ancora da superare.

Goretzka piace anche in Spagna, all'Atletico Madrid, anche se una storia tra queste due è di odio e amore, perché i Colchoneros a gennaio lo avevano praticamente chiuso, poii Mateo Alemani, il ds dell'Atletico, è volato in Germania per portarsi a casa Goretzka, nella riunione definitiva il giocatore ha detto che per motivi sportivi e personali è voluto restare in Germania. Ad oggi la preferenza di Goretzka sarebbe anche l'Atletico, ma è adesso il club spagnolo a dire "Guarda, a gennaio non sei venuto...". Vediamo quale sarà la dinamica della situazione. Il Milan è interessato a Goretzka, sì, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa ancora un po'".