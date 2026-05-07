Dalla Spagna: il Milan è vicino a finalizzare l'acquisto di Leon Goretzka

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Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, particolarmente attivo in questo finale di stagione soprattutto sul fronte dei parametri zero. Stando a quanto riportato dai colleghi di ESPN Deportes, infatti, il club rossonero sarebbe ad un passo dal finalizzare l'acquisto di Leon Gorezka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco il prossimo giugno e pallino di mister Massimiliano Allegri per andare a rinforzare e completare la mediana in vista della prossima stagione.

L'operazione non è ancora chiusa, ma riportano dalla Spagna che il Milan sarebbe molto fiducioso nel raggiungere a stretto giro un accordo con il centrocampista tedesco, anticipando così la concorrenza, italiana e non, che si è creata sul giocatore che fa gola a molte squadre in giro per l'Europa.