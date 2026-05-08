Zazzaroni sul Milan: "Le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita e Cardinale e Ibra in aperto contrasto con Allegri"

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Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato così il momento del Milan: "Si è passati da "Cardinale vendila!, vendila!", coro che ha riempito per mesi San Siro, alla petizione social contro Furlani che sta raggiungendo numeri da referendum sulla separazione delle carriere (ieri sera aveva superato quota 25mila firme). Lo scudetto dell'Inter, con l'aggiunta della finale di Coppa Italia, ha sensibilmente aumentato la frustrazione del milanista che rimprovera all'attuale gestione di aver perso addirittura il senso delle dimensioni rispetto - appunto - ai nerazzurri.

Non c'è Milan nella coppia Cardinale-Furlani, ma la vera novità è proprio il cambio di bersaglio del tifo, solo in parte derivato dall'uscita di Elliott. Non si capisce la direzione, né la prospettiva a breve termine della società bifronte: non c'è traccia di un progetto e le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita e Cardinale e Ibra (ruolo per ora incomprensibile) in aperto contrasto con Allegri, il cui unico obiettivo resta il posto in Champions. Prima di andarsene?".