Milan, settimana prossima Modric riprenderà a correre sul campo: il croato spera di rientrare per l'ultima giornata
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Ieri Luka Modric è stato a Milanello dove ha lavorato in palestra, ma dovrebbero tornare a correre in campo già all'inizio della prossima settimana. Ovviamente non può ancora tornare a lavorare in gruppo in quanto deve evitare ogni possibile colpo dopo la frattura dello zigomo sinistro rimediata nello scontro con Locatelli in Milan-Juventus di due settimana fa.
La sua stagione sembrava essere finita in anticipo, ma nella testa di Modric c'è l'idea di rientrare per l'ultima gara di campionato a San Siro contro il Cagliari. Max Allegri e tutto il Milan si augurano che quel giorno il Diavolo non sia ancora in ballo nella volata Champions, ma che la pratica sia stata già chiusa prima.
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