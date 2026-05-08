CorSport: "Gimenez, era proprio un anno fa". Il 9 maggio 2025 l'ultimo gol in A del messicano

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Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Gimenez, era proprio un anno fa". Il riferimento è all'ultimo gol segnato da Santiago Gimenez in Serie A il 9 maggio 2025 quando siglò una doppietta al Bologna. Da quel giorno è iniziato il lungo digiuno del messicano che, a parte una rete in Coppa Italia contro il Lecce, non è più andato in gol in maglia rossonera. Domenica l'ex Feyenoord dovrebbe tornare titolare contro l'Atalanta e chissà che non possa essere l'occasione giusta per sbloccarsi finalmente.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-ATALANTA

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani