Gazzetta: "Nkunku è già ai saluti. L'agente al lavoro per offerte da 40 milioni"

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"Nkunku è già ai saluti. L'agente al lavoro per offerte da 40 milioni": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'avventura di Christoper Nkunku al Milan è già ai titoli di coda dopo una sola stagione. A parte qualche sussulto tra fine dicembre e metà febbraio, il francese, che l'estate scorsa era stato l'acquisto più costoso del mercato milanista, non ha mai convinto e ha spesso fornito prestazioni deludenti, l'ultima domenica scorsa contro il Sassuolo.

Il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Robert Lewandowski, ha incontrato la dirigenza milanista e ora è alla ricerca di offerte da almeno 40 milioni di euro. Questi soldi verrebbero poi reinvestiti sul mercato in entrata per prendere un nuovo attaccante più utile e funzionale al gioco di Allegri. Tra i nomi accostati al Diavolo c'è anche quello di Lewandowski, anche se per età e costi di ingaggio è pista piuttosto complicata.