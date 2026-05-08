Milan-Lewandowski: per età e costi di ingaggio è una pista molto complicata

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Il Milan avrebbe incontrato nelle scorse ore Pini Zahavi, agente di Christopher Nkunku che è in uscita dal Diavolo dopo una sola stagione. In via Aldo Rossi sperano di ricevere offerte da almeno 40 milioni di euro, soldi che verrebbero poi reinvestiti sul mercato in entrata per prendere un nuovo attaccante più utile e funzionale al gioco di Max Allegri.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che tra gli assistiti di Zahavi c'è anche Robert Lewandowski, centravanti che è in scadenza di contratto con il Barcellona e che nelle ultime settimane viene spesso accostato anche al Milan. La strada che porta al Diavolo, per età e costi di ingaggio, resta però piuttosto tortuosa.