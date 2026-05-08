Tuttosport sul Milan: "Da Allegri a Furlani, senza Champions sono tutti a rischio"
Tuttosport in edicola oggi titola così sul Milan: "Da Allegri a Furlani, senza Champions sono tutti a rischio". Se fino a qualche settimana fa sembrava essere già in tasca, i risultati negativi dell'ultimo periodo hanno rimesso in discussione la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League. Ai rossoneri bastano sei punti nelle ultime tre partite contro Atalanta, Genoa e Cagliari per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro.
Si sa che andare in Champions League è fondamentale per un club come il Milan, non solo per motivi sportivi, ma anche economici visto che partecipare alla massima competizione europea per club porta parecchi milioni di euro nelle casse della società di via Aldo Rossi. Senza questi introiti ci potrebbero essere degli addii eccellenti, tra cui anche quelli di Max Allegri e Luka Modric.
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