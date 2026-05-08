Non solo la petizione contro Furlani. Tuttosport: "E domenica sarà contestazione contro l’ad"

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L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina su quello che succederà domenica sera a San Siro in occasione di Milan-Atalanta: "E domenica sarà contestazione contro l’ad". Da qualche giorno è stata aperta una petizione da parte dei tifosi milanisti che chiedono le dimissioni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ma non finisce qui perchè il dirigente rossonero verrà contestato anche domenica a San Siro quando verranno esposti anche diversi striscioni contro il suo operato.

Scrive Tuttosport: "I capi d’imputazione che i tifosi muovono al dirigente milanista sono quelli di una strategia aziendale che non ha portato risultati sportivi (il Milan arriverà ad accumulare oltre 100 punti di distacco da chi ha vinto lo scudetto nelle ultime stagioni) e che ha avuto come finalità ultima i bilanci in attivo. La linea è dettata dalla proprietà, quindi da Gerry Cardinale in primis, e i risultati dell’Inter e le costanti difficoltà del Milan ad essere competitivo hanno ampliato ulteriormente il distacco tra la piazza e la dirigenza del club, che ha applicato una strategia che ha portato la squadra ad allontanarsi dalla vittoria".