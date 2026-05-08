Verso Milan-Atalanta: Fofana potrebbe essere spostato in regia, con l'inserimento di Loftus-Cheek da mezzala
In vista di Milan-Atalanta di domenica sera a San Siro, Max Allegri sta pensando a qualche cambio nella formazione iniziale rispetto a quella vista nell'ultima partita contro il Sassuolo: in mezzo al campo, per esempio, dove mancherà ancora Luka Modric, Youssouf Fofana potrebbe essere spostato nel ruolo di regista davanti alla difesa, con l'inserimento di Ruben Loftus-Cheek come mezzala destra. A completare il reparto ci sarà ovviamente l'inamovibile Adrien Rabiot. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
Questo il programma completo, con orari e diretta tv, della trentaseiesima giornata di Serie A:
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
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