Nkunku-Milan, è già finita: il suo agente cerca offerte da almeno 40 milioni

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Dopo una prima parte di stagione con enormi difficoltà e un addio a gennaio che sembrava certo, Christopher Nkunku ha segnato cinque gol tra fine dicembre e metà febbraio che hanno fatto ben sperare per il proseguo della stagione, ma poi il francese è tornato a fornire prestazioni deludenti. L'ultima è stata domenica in casa del Sassuolo, quando Max Allegri lo ha schierato titolare, ma l'ex Chelsea, un po' come tutti i suoi compagni, non ha saputo incidere.

TITOLI DI CODA - Eppure, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, parliamo dell'acquisto pù costoso dello scorso mercato estivo del Milan che lo ha pagato 37,5 milioni di euro più bonus dai Blues. Dopo una sola stagione siamo quindi già arrivati ai titoli di coda dell'avventura di Nkunku in maglia rossonera: come anticipato ieri anche da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), il suo agente Pini Zahavi, che in questi giorni è stato segnalato a Milano, è infatti già al lavoro per portare in via Aldo Rossi offerte per il suo assistito da almeno 40 milioni di euro.

DIFFICILE LEWA - Questi soldi verrebbero poi investiti dal Milan nel mercato in entrata per prendere un altro attaccante che però possa essere più utile e funzionale al gioco di Max Allegri. Tra gli assistiti di Zahavi c'è per esempio Robert Lewandowski, 37enne centravanti in uscita a zero dal Barcellona al termine di questa stagione. Il polacco viene spesso accostato anche al Milan, ma per età e costi di ingaggio resta una pista piuttosto tortuosa.