L'apertura del CorSport: "Offerto Alaba! Il manager Zahavi vede Milan e Juve"
Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Offerto Alaba! Il manager Zahavi vede Milan e Juve". Nelle scorse ore, Pini Zahavi, agente di David Alaba, difensore classe 1992 che è in scadenza di contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno, ha incontrato le dirigenze di Milan e Juventus per proporre il suo assistito. Il giocatore austriaco ha proposte anche dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita e dal Salisburgo.
Zahavi cura poi gli interessi anche di Reobert Lewandowski, attaccante del Barcellona che anche lui si libererà a zero al termine di questa stagione. Sia rossoneri che bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno e tra i tanti nomi che vengono accostati ai due club negli ultimi mesi c'è anche quello del centravanti polacco.
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