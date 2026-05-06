Qui Atalanta, oggi giorno di riposo: Bernasconi out fino a fine stagione

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Il prossimo avversario del Milan sarà l'Atalanta che verrà in visita a San Siro domenica sera alle 20.45. Terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive e gara di importanza capitale per il futuro rossonero: al Diavolo mancano sei punti per la matematica certezza della Champions League. Saranno da conquistare nelle ultime tre gare e quella contro la Dea si preannuncia infuocata, anche perché la formazione di Palladino è praticamente all'ultima chance per provare a mantenere vive le speranze di Europa.

La formazione bergamasca, secondo quanto racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport, oggi godrà di un giorno di riposo in più concesso dal proprio allenatore. Domani si tornerà in campo a Zingonia e Palladino farà le prime prove in vista della gara di San Siro, consapevole che non avrà a disposizione Bernasconi per la conclusione della stagione. Si potrebbero rivedere alcuni che hanno giocato meno: conferme per Ahanor e Hien, con Kossounou che può avere una chance come terzo. Potrebbero tornare anche Bakker a sinistra, come pure Samardzic e Sulemana in posizione avanzata.