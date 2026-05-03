Inter, Marotta non si scompone: "Inchiesta arbitri? Non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza"

Inter, Marotta non si scompone: "Inchiesta arbitri? Non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza"MilanNews.it
Oggi alle 21:00L'Avversario
di Niccolò Crespi

Intervenuto così nel pre partita di Inter-Parma, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta torna, per modo di dire, sull’inchiesta arbitri italiani:

“Cosa dire di più, No comment, non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 79 *
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 *
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18

* una partita in meno