Inter, Marotta non si scompone: "Inchiesta arbitri? Non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza"
MilanNews.it
Intervenuto così nel pre partita di Inter-Parma, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta torna, per modo di dire, sull’inchiesta arbitri italiani:
“Cosa dire di più, No comment, non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 79 *
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61 *
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48 *
Udinese 47
Parma 42 *
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 *
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
Pubblicità
L'Avversario
Inter, Marotta non si scompone: "Inchiesta arbitri? Non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza"
Attaccante, qual è la strategia? Troppa incertezza. E l'Inter vince un altro scudetto...di Andrea Longoni
Le più lette
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
Disastro Milan. Leggete che numeri: sono imbarazzanti! Col Sassuolo prova indecente sotto ogni punto di vista
Luca SerafiniDovevate aspettare Parigi per capire? Caos arbitri: l’importante è proteggere i club… Ai rossoneri mancano il coraggio e la materia prima
Franco OrdineSe Milan-Juve non piace non è solo colpa di Max. Arbitropoli: per una volta conviene stare fuori dal giro
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com