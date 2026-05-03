Sassuolo, Koné: "La partita d'andata mi ha aiutato a sbloccarmi"

Sassuolo, Koné: "La partita d'andata mi ha aiutato a sbloccarmi"MilanNews.it
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Oggi alle 14:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Ismael Koné, oggi osservato speciale, ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole:

All’andata hai fatto lo switch quest’anno? Poi sei stato fantastico.

“Non direi in quella partita nello specifico. In quel momento mi sono sentito alla grande in generale, quella partita magari ha aiutato”