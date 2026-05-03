Sassuolo, Berardi: "Il Milan mi porta fortuna, ho sempre fatto gol"

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Domenico Berardi, bestia nera del Milan, ha parlato a DAZN al termine della partita contro i rossoneri:

Ancora un gol contro il Milan, la tua vittima preferita…

“Diciamo che contro il Milan è una squadra che mi porta fortuna. Ho sempre fatto gol, quando vedo rossonero mi porta fortuna. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sono contento per come abbiamo giocato. Abbiamo incontrato una squadra forte, stiamo dando il meglio di noi stessi e dobbiamo chiudere il campionato nel migliore dei modi”.

Su Grosso:

“Ci tiene tutti sul pezzo. Non è facile gestire un gruppo di 30-31 ragazzi. Ha fatto giocare quasi tutti, chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Lui ama tanto tenere la squadra compatta, senza correre troppi rischi. Sembra che ogni partita miglioriamo sempre di più”.