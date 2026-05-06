Juventus, Locatelli suona la carica e richiama i compagni agli zero alibi per la Champions

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(ANSA) - TORINO, 05 MAG - "Per la Champions dipende tutto da noi, non bisogna parlare e non si fanno calcoli": così il centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, in vista degli ultimi tre appuntamenti di campionato.

"Non possiamo essere contenti della gara contro il Verona, adesso non esistono alibi e non ci sono scuse perché dobbiamo andare in Champions - continua il bianconero - e giocheremo queste partite che mancano con maturità: ci manca un po' di cattiveria sotto porta, ci stiamo lavorando". (ANSA).