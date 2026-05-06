Pellegatti: “Allegri non resta se rimane Furlani. Le alternative sono Italiano o Xabi Alonso”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione societaria del Milan e di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"C'è da capire cosa farà Massimiliano Allegri. lo credo che un altro anno con Giorgio Furlani non lo farà. Questa è la mia sensazione. Se Allegri capirà che le voci riguardanti un'eventuale uscita di Furlani siano prive di fondamento, ecco che Massimiliano Allegri un altro anno pietendo degli acquisti che poi non gli vengono fatti, cercando di sistemare poi con l'attacco che non gli dà nulla e fare la figura di difensivista catenacciaro che non gli piace giocare, che secondo lui è forse l'unico modo per portare a casa qualche punto in questa situazione difficile, non ha penso proprio voglia. Se dovesse uscire Massimiliano Allegri e dovesse rimanere Giorgio Furlani, la candidatura che era già in pectore la scorsa stagione di Italiano, che dovrebbe lasciare il Bologna, si alzerebbe. Oppure come altra alternativa ad Allegri c'è Xavi Alonso, ma Xavi Alonso sembra destinato alla panchina del Chelsea".