MN - Meglio la C o la D per Milan Futuro? De Vecchi: "Preferirei la C perché è più competitiva"
In occasione della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Milan.
A Milan Futuro conviene restare in Serie D per la crescita dei giovani considerando le difficoltà della C?
"La C è molto complicata ma io sono dell'idea che sia molto più competitiva. Per far crescere i giovani non bisogna farli giocare sempre in una zona di comfort, quindi preferirei che il Milan facesse la C, anche se capisco che comporti oneri e costi diversi".
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