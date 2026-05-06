MN - Meglio la C o la D per Milan Futuro? De Vecchi: "Preferirei la C perché è più competitiva"

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In occasione della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Milan.

A Milan Futuro conviene restare in Serie D per la crescita dei giovani considerando le difficoltà della C?

"La C è molto complicata ma io sono dell'idea che sia molto più competitiva. Per far crescere i giovani non bisogna farli giocare sempre in una zona di comfort, quindi preferirei che il Milan facesse la C, anche se capisco che comporti oneri e costi diversi".