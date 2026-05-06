Zufferli arbitrerà il Milan per la quarta volta quest'anno: i precedenti sono bilanciati

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Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine ad arbitrare la prossima sfida che il Milan giocherà a San Siro, domenica sera alle 20.45, contro l'Atalanta. I rossoneri scenderanno in campo per la terzultima giornata del loro campionato con un obiettivo fisso in testa: tornare a segnare e tornare a fare i tre punti. Senza queste due prerogative, la Champions League potrebbe davvero sfumare in quella che sarebbe una delle più grandi occasioni sprecate della storia recente rossonera.

Il direttore di gara friulano incrocerà il Milan per la quarta volta quest'anno. Nei tre precedenti, il ruolino di marcia è perfettamente bilanciato. Si è aperto con il pareggio con il Pisa in casa, discusso per un gol convalidato ai toscani dopo un chiaro fallo su Gabbia; si è continuato con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli in Supercoppa Italiana; si è proseguito con la vittoria per 1-0 sul Lecce a San Siro, nella serata dell'unico gol rossonero di Fullkrug. In occasione della partita con l'Atalanta il quarto appuntamento stagionale che condizionerà il bilancio complessivo.

Il primissimo precedente tra il fischietto e il Diavolo risale invece alla scorsa stagione: il Milan di Fonseca sconfisse 3-0 il Lecce. Con l'Atalanta i precedenti complessivi sono due: la vittoria a Venezia dell'anno scorso e il pareggio con il Como a inizio stagione.