Colombo sul Milan: "La marcia verso la Champions si è trasformata in una sorta di via crucis"

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Il Milan sta riuscendo nella difficile impresa di cestinare quanto di buono fatto per due terzi della stagione: i rossoneri, che fino a poco più di un mese fa avevano la qualificazione alla Champions League in mano, oggi si trovano a doversi giocaree tutto nelle ultime tre giornate con delle avversarie agguerrite come Juventus, Roma e Como. La squadra di Allegri è ancora padrona del proprio destino ma il margine d'errore è stato praticamente azzerato. A parlare del momento la giornalista Monica Colombo sulle colonne del Corriere della Sera.

Il commento della collega Monica Colombo sul momento molto negativo che il Milan sta attraversando in questo finale di stagione: "La marcia trionfale verso la qualificazione alla Champions si è trasformata in una sorta di via crucis: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, una sola vittoria, la miseria di un gol segnato. La sensazione è che la squadra, una volta uscita dalla corsa scudetto perdendo in casa della Lazio, abbia smarrito le motivazioni che fino a quel momento erano il carburante".