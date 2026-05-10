Atalanta, Palladino: "Mi aspetto San Siro caloroso con una squadra che vuole fare punti"

Atalanta, Palladino: "Mi aspetto San Siro caloroso con una squadra che vuole fare punti"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:24L'Avversario
di Francesco Finulli

In vista della partita di domani a San Siro, alle 20.45, quando il Milan sfiderà l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino per presentare la sfida. Attualmente la Dea occupa la settima posizione in classifica che, in base a come finirà la finale di Coppa Italia, potrebbe anche valere un posto in Conference League per la prossima stagione. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Palladino.

Quanto sarà fondamentale questa partita?

"Mi aspetto una gara bella in uno stadio abbastanza caloroso contro una squadra che vuole fare punti. Noi dobbiamo dare tutto e dimostrare di avere una grande reazione da squadra. Ci teniamo a portare a casa questi punti per consolidare la settima posizione".