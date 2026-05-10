L'Udinese denuncia, insulti razzisti contro Davis da un avversario

L'Udinese denuncia, insulti razzisti contro Davis da un avversario
Oggi alle 00:12News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - UDINE, 09 MAG - "Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio". Così l'Udinese, che aggiunge: "Il club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l'immagine e i valori dello sport che amiamo". Udinese Calcio "tutelerà Keinan in tutte le sedi e auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva in cui nutre piena fiducia". (ANSA).