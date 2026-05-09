Braglia: "Il Milan ha speso l'ira di Dio e la squadra si è involuta"

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In questa settimana, nonostante i risultati negativi delle ultime giornate, in ottica Milan si è parlato paradossalmente poco di campo e tanto di extra-campo con i maumori contro la proprietà RedBird e l'amministratore Giorgio Furlani che sono tornati a montare tra i sostenitori del Diavolo, sui social ma non solo. Questo uno dei temi affrontati nella puntata del venerdì pomeriggio di Maracanà, programma in onda nel palinsesto di TMW Radio. A dire la sua anche l'ex giocatore Simone Braglia.

Van Basten contro le proprietà straniere in Serie A: ha ragione?

"All'Inter per esempio la proprietà è straniera ma ci sono persone ben identificabili con la storia del club e trasmettono ai giocatori un'identità"

Sul Milan cosa aggiunge?

"Ha mollato troppo presto. A mio modo di vedere, al di là delle caratteristiche della squadra, il Milan ha speso l'ira di Dio e dall'inizio dell'anno la squadra si è involuta e le responsabilità ce le ha anche Allegri"