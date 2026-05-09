Milan, Allegri: "Contestazione dei tifosi? Domani avremo bisogno del loro supporto"

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(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Fino a ora c'è solo da ringraziare i tifosi, dal 17 agosto ci sono stati vicini e lo stadio è sempre stato pieno. Abbiamo sempre sentito il loro supporto e lo faranno anche domani sera in un momento decisivo della stagione". Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "La dirigenza? Al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions.

Non sono mai stato da solo, l'importante è che tutti lavorino per il club Milan. Quest'anno se riuscissimo a entrare nelle prime quattro, e capisco che il Milan deve sempre avere l'ambizione di vincere, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro - ha concluso - e c'è una buona base per migliorare l'anno prossimo. Se il Milan arriverà sesto, vuol dire che ci siamo meritati di arrivare sesti".