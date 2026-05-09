Letizia: "Rispetterò sempre Furlani come uomo e come manager finanziario, ma non posso più sottrarmi dal non apprezzarlo come ad del Milan"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sulla gestione del Milan: "Il Milan, nella sua storia, è sempre stato qualcosa di riconoscibile. Anche nei momenti difficili aveva una direzione, un’idea forte, un’identità da difendere. Oggi questa identità appare sbiadita. Il club sembra muoversi più per adattamento che per visione. E questo è forse il dato più preoccupante, più ancora dei risultati.

Non serve alzare i toni, né trasformare l’analisi in attacco personale come fanno alcuni per convenienza: con coerenza, rispetterò sempre Giorgio Furlani come uomo e come manager finanziario, ma non posso più sottrarmi dal non apprezzare Giorgio Furlani come amministratore delegato del Milan. Basta guardare la distanza tra ciò che era stato promesso e ciò che è stato ottenuto. Basta guardare la posizione del Milan oggi, in Italia e in Europa, rispetto alle ambizioni dichiarate. Basta guardare il campo.

All’inizio c’era fiducia, ed era giusta. Oggi c’è una realtà che riguarda Giorgio Furlani in prima persona, perché è lui il punto di sintesi di questa gestione. E in questa realtà emerge un dato difficile da ignorare: il Milan non è cresciuto come avrebbe dovuto, non ha consolidato, non ha vinto. E non offre nessuna speranza per il futuro.

E quando un club come il Milan smette di essere all’altezza della propria storia, non è mai un caso. È sempre il risultato di scelte. E chi quelle scelte le ha guidate, oggi, non può più sottrarsi al giudizio".