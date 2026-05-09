Palladino: "Allegri sa risollevare la squadra nei momenti di difficoltà"

Palladino: "Allegri sa risollevare la squadra nei momenti di difficoltà"MilanNews.it
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Ieri alle 14:12News
di Francesco Finulli

In vista della partita di domani a San Siro, alle 20.45, quando il Milan sfiderà l'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino per presentare la sfida. Attualmente la Dea occupa la settima posizione in classifica che, in base a come finirà la finale di Coppa Italia, potrebbe anche valere un posto in Conference League per la prossima stagione. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Palladino.

Cosa pensa del Milan?

"Loro sono una squadra di qualità e hanno un grande mister che sa risollevare la squadra nei momenti di difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a giocarci questa gara a viso aperto per consolidare il settimo posto"

Krstovic o Scamacca?

"Valuteremo soprattutto analizzando per chi scenderà in campo. La priorità è dare tutto".