Allegri sulla corsa Champions: "Domani inizia un mini-campionato di tre partite"
Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il diverso rendimento tra girone di andata e quello di ritorno:
Che spiegazione per l'attacco che non segna? Come si riattiva l'interruttore?
"Quello che è stato fatto in questi 10 mesi non possiamo cambiarlo. Domani inizia un mini-campionato di tre partite, va vista in questo modo: abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo i risultati, andremo in Champions: sennò non ci siamo meritati di andare in Champions. Domattina valuterò la formazione ma in questo momento ho bisogno di tutti, a parte Modric e Tomori tutti sono a disposizione".
Si è dato una spiegazione di questo rendimento? Domani è decisiva?
"Domani è decisiva perché siamo alla fine e ne mancano tre. L'ho detto prima: spendere energie, in questo momento, per trovare spiegazioni non ha senso. Le valutazioni vanno fatte tra 15 giorni: tutte le energie vanno concentrate sulla partita di domani. Poi domani vedremo la classifica com'è e poi dovremo andare a Genoa a giocare una partita difficile e incasinata".
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