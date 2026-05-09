Allegri sulla corsa Champions: "Domani inizia un mini-campionato di tre partite"

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Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il diverso rendimento tra girone di andata e quello di ritorno:

Che spiegazione per l'attacco che non segna? Come si riattiva l'interruttore?

"Quello che è stato fatto in questi 10 mesi non possiamo cambiarlo. Domani inizia un mini-campionato di tre partite, va vista in questo modo: abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo i risultati, andremo in Champions: sennò non ci siamo meritati di andare in Champions. Domattina valuterò la formazione ma in questo momento ho bisogno di tutti, a parte Modric e Tomori tutti sono a disposizione".

Si è dato una spiegazione di questo rendimento? Domani è decisiva?

"Domani è decisiva perché siamo alla fine e ne mancano tre. L'ho detto prima: spendere energie, in questo momento, per trovare spiegazioni non ha senso. Le valutazioni vanno fatte tra 15 giorni: tutte le energie vanno concentrate sulla partita di domani. Poi domani vedremo la classifica com'è e poi dovremo andare a Genoa a giocare una partita difficile e incasinata".