Serie A, per Milan e Juve vietato sbagliare. Le percentuali della 36esima giornata

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Archiviato il discorso scudetto, la 36/a giornata di Serie A è animata dalla lotta per l'accesso alla Champions League, che coinvolge Milan, Juventus, Roma e Como per gli ultimi due posti disponibili. I rossoneri affrontano l'Atalanta a San Siro in una sfida cruciale e secondo gli esperti di Sisal, dovrebbero tornare al successo, proposto a 2,10 contro il 3,60 dei nerazzurri e il 3,25 del pareggio. La scalata Champions della Juventus fa tappa in casa del Lecce, impegnato a non retrocedere, ma dopo il mezzo passo falso col Verona i bianconeri non possono sbagliare e hanno piena fiducia degli esperti Sisal, con la vittoria a 1,45 contro il 7,00 dei padroni di casa e il 4,50 del pareggio. Anche per la Roma l'imperativo è portare a casa i tre punti e, nella trasferta a Parma, ha ottime chance: il successo giallorosso è infatti a 1,50, si sale a 6,50 per la vittoria dei gialloblù, il pareggio è a 4,25.

Trasferta anche per il Como, nettamente favorito a 1,38 contro un già retrocesso Verona, a 8,50. Con lo scudetto sul petto, l'Inter va all'Olimpico contro la Lazio, sfida che è l'antipasto della finale di Coppa Italia: nerazzurri avanti a 1,85 contro il 4,50 dei biancocelesti. (ANSA).