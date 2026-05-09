Di Stefano: "Domani protesta forte allo stadio nei confronti della dirigenza"

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Il Milan torna in campo domani sera e lo farà a San Siro, alle ore 20.45, contro l'Atalanta: una partita molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri che deve tornare alla vittoria se vuole conquistare l'obiettivo Champions League, rimesso in discussione con i risultati scadenti dell'ultimo mese e mezzo. Domani allo stadio è attesa la contestazione dei tifosi del Milan nei confronti di Furlani e della società. Lo ha confermato ancora una volta anche Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24.

Il commento di Peppe Di Stefano in vista della contestazione di domani sera a San Siro: "Domani ci sarà una protesta forte allo stadio nei confronti della dirigenza: non è un momento semplice e non lo è da 3 anni. Dall'addio di Paolo Maldini c'è una contestazione all'anno e anche le cose dal punto di vista sportivo ultimamente le cose non vanno assolutamente bene"