Allegri su Ricci: "Si è dimostrato molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso"

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Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Che ruolo ricopre Modric? Tornerà all'ultima?

"Modric anche se viene a Milanello a lavorare, è quasi impossibile che sarà in campo l'ultima giornata".

Cosa può dare Jashari e cosa Ricci come vice Modric?

"Sono due giocatori molto affidabili. Con Jashari la società ha fatto un ottimo acquisto ma purtroppo è venuto da un infortunio e aveva Modric davanti, poi al primo anno in Italia con ritmi, tattica e squadre diverse. Ricci si è dimostrato un giocatore e un ragazzo molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso".