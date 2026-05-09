Allegri su Jashari: "La società ha fatto un ottimo acquisto, ma purtroppo ha avuto un infortunio e aveva Modric davanti"
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Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:
Che ruolo ricopre Modric? Tornerà all'ultima?
"Modric anche se viene a Milanello a lavorare, è quasi impossibile che sarà in campo l'ultima giornata".
Cosa può dare Jashari e cosa Ricci come vice Modric?
"Sono due giocatori molto affidabili. Con Jashari la società ha fatto un ottimo acquisto ma purtroppo è venuto da un infortunio e aveva Modric davanti, poi al primo anno in Italia con ritmi, tattica e squadre diverse. Ricci si è dimostrato un giocatore e un ragazzo molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso".
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