Allegri chiede l'aiuto dei tifosi: "Domani abbiamo bisogno di loro perchè tutti insieme dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo"

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Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa del supporto dei tifosi:

Parliamo spesso dei tifosi: domani sera più che mai ci sarà bisogno del loro sostegno?

"Fino a ora c'è solo da ringraziarli: dal 17 agosto ci sono stati vicini e lo stadio è sempre stato pieno. Abbiamo sempre sentito il loro supporto e lo faranno anche domani sera in un momento decisivo della stagione. Abbiamo una partita complicata: abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e domani affronteremo l'Atalanta cercando di tornare alla vittoria che manca da un po' di tempo in casa".

Domani c'è contestazione, c'è stata una petizione contro Furlani: quali sono le difficoltà per un ambiente più coeso?

"A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions. Domani abbiamo bisogno dei tifosi, perchè domani tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che è difficile da raggiungere come avevo detto in tempi non sospetti. Ci siamo e bisogna concentrare tutte le energie su domani".