Moretto: "Sicuramente Leao non è incedibile. Rinnovo? La situazione è ferma"

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Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano e ha riportato alcuni aggiornamenti sulla situazione di Rafael Leao. Le sue parole: "Il rendimento altalenante di Leao ha insinuato alcuni dubbi all'interno della società e della parte sportiva del Milan. Da inizio anno il club sta valutando e cercando di dare una leggere spinta in più verso l'alto a Rafael Leao di fiducia e di stima, cercando di lavorare su un possibile rinnovo non tanto legato a un aumento di stipendio quanto a un allungamento del contratto. Il suo accordo scade nel 2028 ma con la primavera e le sue prestazioni, tutta questa situazione si è raffreddata moltissimo: adesso la situazione è ferma".

Prosegue Matteo Moretto sul possibile futuro e sull'estate di Rafael Leao: "Qualora dovesse arrivare una proposta in estate, il Milan la valuterebbe esattamente come per qualsiasi altro giocatore. Leao alla cifra giusta può partire e anche lui deve capire se il suo ciclo al Milan è finito e se a livello di motivazioni è pronto a dare di più alla maglia rossonera. Il Milan valuterà offerte per Leao che sicuramente non è incedibile"