Allegri chiede compattezza: "Tutti dobbiamo lavorare per il meglio del Milan. Gli obiettivi personali vanno messi da parte"

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In merito al suo rapporto con la società, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Che clima extra Milanello hai respirato?

"Dentro Milanello abbiamo lavorato bene come in tutto l'anno. Poi c'è un momento in cui le cose vanno meglio o peggio: nel girone di ritorno sono mancati i risultati, sta a noi invertire la tendenza. Possiamo farlo solo noi".

Ha vissuto l'ultimo Milan di Berlusconi e la Juve di Agnelli: questa società ha una mentalità vincente secondo lei?

"Non sono mai stato da solo. Quando abbiamo fatto incontri e riunioni c'è sempre stato un confronto: abbiamo cercato di far sì che la squadra potesse ottenere dei risultati e che potesse essere sostenibile. Sono stati cambiati tanti giocatori, non era semplice: anche calciatori che hanno fatto un po' meno arrivano da campionati stranieri. Credo sia stata creata una buona base: se si poteva fare meglio o peggio non lo so. Importante è che il Milan possa giocare in Champions il prossimo anno".

Lei unico garante per i tifosi. Quando parla di compattezza nel club, dice la verità ai tifosi?

"Quest'anno abbiamo lavorato bene. Nell'ultimo periodo sono mancati i risultati. I tifosi ci devono dare una mano perché tutti insieme dobbiamo fare in modo che il Milan giochi in Champions. Poi quando ci sono dei confronti ci sono cose su cui siamo d'accordo. L'importante è che tutti lavorino per il club Milan: mi hanno insegnato e ho appreso che nel Milan sono passati in tanti ma quello che rimane è sempre il club. Chi è all'interno del Milan deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso. Io l'ho riscontrato nei dirigenti ma poi non è facile fare risultati. Quest'anno se riuscissimo a entrare nei primi 4, e capisco che il Milan deve sempre avere l'ambizione di vincere, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e c'è una buona base per migliorare l'anno prossimo. Se il Milan arriverà a sesto vuol dire che ci siamo meritati di arrivare sesti. L'importante è che tutti dobbiamo lavorare per il club. Gli obiettivi personali vanno messi da parte, quello collettivo è che il Milan deve tornare a giocare la Champions"