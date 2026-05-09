Moretto: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta"

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Ancora mancano tre giornate dalla fine del campionato eppure le indiscrezioni sul calciomercato sono già moltissime e non solo quelle relative ai giocatori. Infatti anche dietre le scrivanie dei principali club di Serie A potrebbero esserci avvicendamenti importanti e, come spesso accade, potrebbero verificarsi degli effetto domino. In particolare questo potrebbe succedere per il ruolo di direttore sportivo, con tante società in procinto di cambiare e passare oltre alla situazione attuale.

Un nome molto caldo è quello di Cristiano Giuntoli che sarebbe a un passo dall'Atalanta, secondo quanto ha confermato Matteo Moretto sul suo profilo X con queste parole: "Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Accordo chiuso. Negli ultimi giorni le parti hanno definito tutti i dettagli dell’intesa. Si attende l’ufficialità". Questo potrebbe effettivamente innescare una serie di conseguenze, perché in tal modo si libera l'attuale Ds nerazzurro Tony D'Amico, oggi accostato anche al Milan e nei giorni scorsi alla Roma che sembra orientata ad andare oltre Massara.