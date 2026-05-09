E se arrivasse la chiamata della Nazionale? Allegri: "Non ci ho pensato perchè il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile"

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Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa della possibile chiamata della Nazionale italiana:

Allegri è un allenatore da campo tutti i giorni? O può fare il CT se arrivasse una chiamata?

"Questo è un problema che non mi sono posto, anche perché quando ci sono cerco di risolverli. In questo momento qui la cosa più importante è il Milan: nelle prossime partite e nel prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione: dobbiamo avere rispetto di tutte le persone che si mettono a disposizione nostra per farci rendere al meglio. Ad altro non ho pensato perché il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani