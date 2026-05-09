Milan, sei cambi rispetto al Sassuolo. Grandi novità a centrocampo e in attacco: le ultime verso l'Atalanta

vedi letture

L'allenamento di rifinitura di oggi potrebbe ancora cambiare le carte in tavola, ma le indiscrezioni che arrivano da Milanello dicono che domani contro l'Atalanta ci saranno diversi cambi nella formazione titolare del Milan rispetto all'ultima partita in casa del Sassuolo. Se da una parte ci sono state alcune bocciature importanti, dall'altra Max Allegri vuole dare una nuova chance dall'inizio ad alcuni giocatori che hanno visto meno il campo nelle ultime settimane.

TORNA BARTESAGHI - L'unica novità obbligata è in difesa dove il tecnico livornese dovrà fare a meno dello squalficato Fikayo Tomori, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata al Mape Stadium domenica scorsa: al suo posto ci sarà Koni De Winter. Accanto a lui ci saranno i "soliti" Matteo Gabbia, diventato papà nei giorni scorsi, e Strahinja Pavlovic. Conferma a destra per Alexis Saelemaekers, mentre a sinistra Davide Bartesaghi verrà preferito a Pervis Estupinan, che non ha convinto neanche contro il Sassuolo.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Ma i grandi cambiamenti, come riporta stamattina il Corriere dello Sport, saranno a centrocampo e in attacco: in mezzo al campo, senza Luka Modric ancora out per la frattura allo zigomo, bocciati sia Ardon Jashari che Youssouf Fofana che saranno sostituiti da Samuele Ricci, il quale agirà da regista davanti alla difesa, e da Ruben Loftus-Chek. L'altra mezzala sarà ovviamente Adrien Rabiot, a cui Allegri non rinuncia mai. In avanti, infine, panchina per Rafael Leao e Christopher Nkunku: la coppia d'attacco titolare sarà quella composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Il messicano non parte dal primo minuto da sei mesi e non segna in Serie A da addirittura un anno.