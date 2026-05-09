probabile formazione

Verso Milan-Atalanta, cambi a centrocampo: ecco Ricci e Loftus

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Atalanta, cambi a centrocampo: ecco Ricci e LoftusMilanNews.it
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Oggi alle 07:15News
di Manuel Del Vecchio

Ci si avvicina a Milan-Atalanta, partita chiave in questo snodo di stagione delicato per i rossoneri. Mentre il tifo organizzato si prepara ad una nuova contestazione verso la società, la squadra verrà sostenuta come sempre durante la partita, Allegri prova gli uomini che scenderanno dal primo minuto contro la Dea a San Siro. Il Milan ha bisogno di sei punti nelle ultre tre partite di campionato per andare a conquistare una qualificazione alla prossima Champions League che fino a qualche settimana fa sembrava scontata: non è più così.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 19 Fofana, 10 Leao, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Modric
Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan
Squalificati: Tomori

Allegri le prova tutte per dare una scossa alla squadra. In difesa scelta obbligata, con De Winter che sostituisce lo squalificato Tomori. A centrocampo i cambi più evidenti: Jashari momentaneamente bocciato, come vice Modric tocca a Samuele Ricci. Fofana si accomoda in panchina e al suo posto torna tra i titolari Ruben Loftus-Cheek, assente da Milan-Parma, quando rimediò una frattura della mascella in uno sfortunato scontro di gioco. In attacco il tecnico livornese prova a rispolverare Santiago Gimenez, che in rosa ha caratteristiche uniche come centravanti. Il messicano non segna letteralmente da un anno in Serie A, con un po' di fortuna potrebbe sbloccarsi. Al suo fianco Pulisic, con Leao che comincerà dalla panchina.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Data: domenica 10 maggio 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision
Web: MilanNews.it