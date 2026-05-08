Como, Fabregas: "Europa? Siamo vicini, ma manca un pezzettino"

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(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "Numericamente mancano due punti. Siamo molto vicini ma bisogna fare quel pezzettino in piu'. Sperimo di riuscire. Bisognerà fare una squadra molto forte, corta. Poi, a gennaio c'è sempre la carta bianca da giocare anche se quest'anno non lo abbiamo fatto. Io preferisco iniziare con meno, due per ruolo e voi valutare a gennaio.

per me sono importanti l'unione e la competitività". Cesc Fabregas pensa al Como a un passo dall'Europa, posta in palio per la partita contro il Verona. Ieri il tecnico ha festeggiato il compleanno, 39 anni compiuti qualche giorno fa, ribadendo il proprio legame con Como, un ambiente che a lui piace e dove si sente a casa. Contro il Verona già retrocesso non bisogna fare errori e non sottovalutare la dignità con cui la squadra vuole giocare davanti ai propri tifosi. Infine una certezza: Perrone e' a disposizione: "Si e' rotto il naso contro il Napoli e si e' dovuto allenare con la maschera ma puo' giocare". (ANSA).