Milan, contro l'Atalanta per evitare un disastro enorme: il dato preoccupante

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Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma. La doppia debacle contro Napoli e Udinese unito allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo fanno capire come tra i rossoneri ci siano tante difficoltà. Dai pochi gol a una questione sicuramente caratteriale e fisica. Domenica sera contro l’Atalanta sarà una sfida davvero cruciale per il destino del Milan.

VERSO MILAN-ATALANTA

Il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2V, 1N); l'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque). Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri casalinghi consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017 (quattro in quell'occasione con Vincenzo Montella in panchina).