A Parigi 127 arresti e 11 feriti per i festeggiamenti per la finale di Champions raggiunta

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(ANSA) - PARIGI, 07 MAG - Sono 127 le persone fermate a Parigi e dintorni, 11 i feriti (uno grave), 23 i poliziotti che hanno riportato lievi conseguenze durante incidenti ieri sera a stanotte a Parigi nei festeggiamenti per l'accesso del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Laurent Nuñez. Dopo il fischio finale di Bayern Monaco-PSG, dall'intera città si è levato un boato e sono cominciati i festeggiamenti, i cortei con bandiere e fumogeni ma anche tanti lanci di razzi e petardi.

Il ministro aveva dato istruzioni di "massima fermezza" alle forze dell'ordine, nonostante frizioni con il sindaco, Emmanuel Grégoire, che - senza consultare gli Interni - aveva deciso di organizzare in centro una "fan zone". (ANSA).