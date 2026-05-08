Leao tocca quota 250 presenze nei top-5 campionati: nessuno come lui tra i classe ’99

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Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma. La doppia debacle contro Napoli e Udinese unito allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo fanno capire come tra i rossoneri ci siano tante difficoltà. Dai pochi gol a una questione sicuramente caratteriale e fisica. Domenica sera contro l’Atalanta sarà una sfida davvero cruciale per il destino del Milan.

VERSO MILAN-ATALANTA: DATI E CURIOSITA'

La prossima partita sarà la 250ª presenza di Rafael Leão nei cinque grandi campionati europei, in cui ha totalizzato finora 72 reti e 46 assist; il portoghese (classe 1999) è il più giovane tra i giocatori con almeno 70 gol segnati e 45 passaggi vincenti serviti dal suo esordio con il Lille nel 2018/19.