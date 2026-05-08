Verso Milan-Atalanta, per Sky due cambi a centrocampo: provati Loftus e Ricci

Verso Milan-Atalanta, per Sky due cambi a centrocampo: provati Loftus e Ricci
Oggi alle 17:21News
di Manuel Del Vecchio

Per Milan-Atalanta potrebbero esserci due cambi a centrocampo rispetto alla partita di Sassuolo, con Max Allegri che oggi ha provato Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci e Adrien Rabiot. A rimanere fuori sarebbero Fofana e Jashari. In attacco, aggiunge Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, dovrebbe esserci Santiago Gimenez con Christian Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.