De Paola su Furlani: "La smania di prevalere nei giudizi sugli altri, crea attriti"

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In questa settimana, nonostante i risultati negativi delle ultime giornate, in ottica Milan si è parlato paradossalmente poco di campo e tanto di extra-campo con i maumori contro la proprietà RedBird e l'amministratore Giorgio Furlani che sono tornati a montare tra i sostenitori del Diavolo, sui social ma non solo. Questo uno dei temi affrontati nella puntata del venerdì pomeriggio di Maracanà, programma in onda nel palinsesto di TMW Radio. A dire la sua anche il giornalista Paolo De Paola.

Paolo De Paola sulla petizione contro Furlani: "È una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia sono le parole di Confalonieri, che ha avuto parole pungenti, della serie che i fondi non possono avere una competenza marcata e rivedrebbe un ritorno di Galliani per far tornare le cose a posto. Il problema è che Furlani è un ottimo amministratore, ma la smania di prevalere nei giudizi sugli altri crea attriti all'interno della società, ossia ds, ad e allenatore. E' un tifoso acceso del Milan, non credo che questa sua intromissione sia in malafede o per prevaricare gli altri. Negli ultimi anni però ci sono stati troppi eventi e ripartenze. La società deve essere indetificabile anche con personaggi che ricordano la storia del Milan"