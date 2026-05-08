Jaissle: "Il Milan mi aveva cercato? Diciamo che all’epoca guardavo molte più partite dei rossoneri..."

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Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli in Arabia Saudita, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset dove ha parlato anche del presunto interesse del Milan per lui qualche stagione fa:

Se Kessie tornasse in Italia o in Europa sarebbe pronto?

"Certo, il presidente! È un top player, ha fatto bene qui all’Al Ahli, ha una grandissima professionalità. Se tornasse in Europa potrebbe giocare ancora ad alto livello e in società importanti".

Il Milan l'ha cercata davvero?

"Come posso rispondere… Diciamo che all’epoca guardavo molte più partite del Milan e osservavo molto attentamente i giocatori rossoneri! Il Milan è un club fantastico e negli anni successivi fu davvero bello affrontarlo, in un’atmosfera incredibile come quella di San Siro. Prima di Milan-Salisburgo, i tifosi erano pazzeschi e cantavano ‘Pioli is on fire’. Dissi a Pioli che aveva un grande privilegio a potersi godere quella situazione in ogni partita. Fu impressionante".