Serie A, alla Juve basta un gol di Vlahovic contro il Lecce

Serie A, alla Juve basta un gol di Vlahovic contro il LecceMilanNews.it
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Ieri alle 22:48News
di Niccolò Crespi

Partita strana, questo Lecce-Juve. Finisce 0-1 per il gol segnato dopo 12 secondi da Vlahovic. Nel primo tempo palo di Conceiçao e occasione per Cheddira. Nel secondo altre chance per Vlahovic e due gol annullati alla Juve per fuorigioco. Bravo Di Gregorio su Pierotti. I bianconeri superano così, momentaneamente il Milan in classifica.

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese 0-2
ore 28, Lazio-Inter 0-3
ore 20.45, Lecce-Juventus 0-1

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna