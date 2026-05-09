A Insigne non riesce il miracolo: Pescara retrocesso in Serie C da terzultimo

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(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il Frosinone fa festa e torna in Serie A. Arrivano i verdetti con la 38/a e ultima giornata di b: dopo due anni nel torneo cadetto la squadra ciociara centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0 (gol nel primo tempo di Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias). Il Frosinone si unisce così al Venezia già promosso una settimana fa: i lagunari battono 2-0 il Palermo e chiudono al primo posto in classifica con 82 punti. Dovrà passare invece dai playoff il Monza, che pareggia 2-2 con l'Empoli (salvo come l'Entella). Si giocheranno la promozione agli spareggi anche Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino.

Retrocedono in Serie C la Reggiana (inutile la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria), il Pescara e lo Spezia (le due squadre si sono affrontate nell'ultimo turno e pareggiato 1-1). Successo del Bari a Catanzaro per 3-2 con i pugliesi che conquistano il playout e possono quindi ancora sperare nella salvezza. Se la vedranno con il Sudtirol, sfida che decreterà l'ultima squadra retrocessa in Serie C. (ANSA).