Orsi: "Non mi aspettavo questo crollo del Milan, ma alla fine ce la farà ad andare in Champions"

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Fernando Orsi, ex portiere, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com del momento del Milan di Max Allegri:

II Milan rischia per la Champions? E Allegri sarebbe a sua volta in discussione per questo?

"Ormai il mercato degli allenatori regala più spunti che quello dei calciatori. E c'è una panchina importante come quella della Nazionale da occupare, con i nomi di Allegri e Conte in ballo. Devo dire che non mi aspettavo dal Milan questo periodo. Non so se si possa chiamare crollo, ma delle ultime 5 ne ha perse 3, pareggiata una e vinta una. Non pensavo che uno come Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi di questo tipo".

Alla fine chi la spunterà per la Champions?

"II Milan alla fine, di riffa o di raffa, ce la farà. Anche la Juventus pareggiando con il Verona ha rimesso tutto in ballo. Penso che alla fine rimarrà tutto così. Non penso che Milan e Juventus possano sbagliare a tre domeniche dalla fine. Certo, è tutto da vedere. Il destino è nelle loro mani e non in quelle di Como e Roma che devono sperare in passi falsi. Como e Roma però sono costrette a vincerle tutte".