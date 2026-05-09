Qui Atalanta: tutti i numeri e curiosità del prossimo avversario del Milan

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Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma. La doppia debacle contro Napoli e Udinese unito allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo fanno capire come tra i rossoneri ci siano tante difficoltà. Dai pochi gol a una questione sicuramente caratteriale e fisica. Domenica sera contro l’Atalanta sarà una sfida davvero cruciale per il destino del Milan.

STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA - COSI' ARRIVA L'ATALANTA

L'Atalanta è rimasto imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4V, 5N); inoltre, dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, i nerazzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro i rossoneri nel torneo per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione). Inoltre, l'Atalanta non ha trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 2P) e, dopo il 2-3 contro il Cagliari, potrebbe registrare due sconfitte esterne di fila per la prima volta da dicembre 2025 - tre in quel caso, due delle quali con Raffaele Palladino in panchina.